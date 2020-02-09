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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

09.02.2020 08:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 08:28Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, çevre otoyolunun Pozantı Kavşağı- Kavşağı kesimi Ankara- Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Keşan-Gelibolu yolunun Güneyli kesiminde otoyol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde kapatılarak trafik servis yolundan gidiş geliş olarak yapılıyor.
Menemen-Manisa yolunun 11-12'nci kilometrelerinde heyelan temizlik çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun Menemen-Manisa yönünde şerit daralması yoluya sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 14'üncü kilometresinde Ankara-Niğde otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yönlendirmeleri kontrollü veriliyor.
Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12'nci kilometrelerinde heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden sağlanıyor.
Fatsa-Ordu yolunun 36-37'nci kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü yapılıyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44'üncü kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35'inci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Ankara, Niğde, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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