Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir
Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey
kavşakları 35. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara
Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları kesiminde Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında, Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometresinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kocaeli-Kandıra yolunun Üniversite Kavşağı kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Milas-Yatağan yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Gökçebey-Karabük yolunun 40-41. kilometrelerindeki (Bolkuş Tüneli mevkisi) onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.