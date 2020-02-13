Haberler » Güncel » Kara yollarında durum - Haber

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

13.02.2020 08:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:14Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Edirne- yolunun 0-27. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Yunak-Akşehir yolunun 40-56. kilometrelerindeki yapım, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 61-63. kilometrelerindeki kavşak düzenleme, Sinop-Boyabat yolunun 27-33. kilometrelerindeki dolgu çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Eğirdir-Gelendost yolunun 1-4. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Batman-Gercüş yolunun 55-56. kilometrelerindeki Kayapınar yol ayrımında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırklareli, Yenişehir, Köprülü, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
08:41  Şans Topu çekilişi sonuçları 12 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 974. hafta sonucu
08:35  Sayısal Loto sonuçları 12 Şubat 2020: Büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu?
01:00  13 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
13.02.2020 08:51:11