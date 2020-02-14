Haberler » Ekonomi » Kara yollarında durum - Ekonomi

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

14.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:18Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı- Kavşağı kesimi Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Keşan-Gelibolu- yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Silifke-Mut yolunun 0-7, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Hekimhan - Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde Sarsap Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gelibolu, Eceabat, Keşan, Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
08:48  Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 643.hafta
01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 14 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 14 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 14 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
14.02.2020 08:59:30