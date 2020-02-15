Haberler » Ekonomi » Kara yollarında durum - Ekonomi

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

15.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:34Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar Kavşağı yol ayrımı arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Adapazarı- yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Edirne-Kırklareli Yolunun 10-24. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı dolayısıyla Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları yapıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.
Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometreleri heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldığından bu kesime ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden sağlanıyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Adapazarı, Kaynarca, İzmir, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
09:34  O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?
09:34  O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli?
09:33  O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir? Eyüp Sultan Aylar nereli, kaç yaşında?
09:00  O Ses Turgut Çıngı kimdir? Turgut Çıngı nereli, kaç yaşında?
15.02.2020 09:41:53