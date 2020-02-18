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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

18.02.2020 08:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:20Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Milas- yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19, İspir-Erzurum yolunun 14-15, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu-Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Göynük-Nallıhan yolundan sağlanıyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde Sarsap Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Yatağan, Çankırı, Ankara, Milas, Güncel

Kaynak: AA

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