Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey
kavşakları 35. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı- Yenişehir
ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları kesiminde ulaşım, Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü devam ediyor.
Salihli-Alaşehir yolunun 21-23. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Yenişehir-İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Akseki-Manavgat yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.
İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 60. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerinde köprülerde yürütülen genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.