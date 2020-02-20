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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

20.02.2020 08:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:38Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Edirne- yolunun 10-24'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Turgutlu- yolunun 45-48'inci kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2'nci kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.
Kemer-Kumluca yolunun 23-24'üncü kilometrelerinde Çıralı Kavşağı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 19'uncu kilometresinde Yenice Köprülü kavşağı, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12'nci kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 5-30'uncu kilometreleri arasında bulunan tüneller ile yol güzergahında yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 61-63'üncü kilometrelerinde kavşak düzenleme, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46'ncı kilometrelerinde yol yapım, Silifke-Mersin yolunun 47-48'inci kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırklareli, Turgutlu, Salihli, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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