Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere-Eski Foça Kavşağı arasında yol yapım çalışması nedeniyle yarın saat 23.59'a kadar yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım İzmir- Çanakkale yolu üzerinden gerçekleştirilecek.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Mudurnu'dan Nallıhan'a, Göynük-Nallıhan yolu üzerinden sağlanıyor.
Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kuşadası-Söke yolunun 4-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.