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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

23.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:02Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Adapazarı- yolunun 30-32. kilometreleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Torbalı- yolunun 52-60. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü yapılıyor.
Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometreleri arasında alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adapazarı, Kaynarca, Ödemiş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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