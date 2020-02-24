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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

24.02.2020 08:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:16Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- kavşakları 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları sebebiyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden izin veriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-24, Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 24-25. kilometrelerinde otoyol üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 37-40. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) sinyalizasyon bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Karacabey, Köprülü, Güncel

Kaynak: AA

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