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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

26.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:18Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu-Düzce il sınırı kesimi 7-8. kilometrelerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı.
Gebze-Orhangazi- Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- kavşakları 22. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometresinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
İnebolu-Abana yolunun 12 kilometresi ile Bozüyük-İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Edirne-İstanbul yolunun 24-26, Kürtün-Gümüşhane yolunun 45-47 ve Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu, Karacabey, İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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