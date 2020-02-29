Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karakurt
Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle Karakurt- Kağızman
yolunun 22-36. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kars-Karakurt ve Kars-Kağızman güzergahlarından gerçekleştiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 15-16. kilometrelerinde (Rize şehir geçişi) üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 32-51, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 13-20 ve Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.