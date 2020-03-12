Kara yollarında durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
12.03.2020 08:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:24
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur Kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları kesiminde, Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 53. kilometresindeki Tömük (Karakız) Köprüsü mevkisinde yaklaşım dolgusu tamiratı nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35, Kürtün-Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Turhal-Tokat yolunun 37. kilometresinde havalimanı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur Kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları kesiminde, Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 53. kilometresindeki Tömük (Karakız) Köprüsü mevkisinde yaklaşım dolgusu tamiratı nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35, Kürtün-Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Turhal-Tokat yolunun 37. kilometresinde havalimanı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Kaynak: AA
Manşet
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