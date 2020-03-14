Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
14.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:48
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometresinde Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden gerçekleştiriliyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Silifke-Mut yolunun 0-7, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Burdur-Antalya yolunun 11. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürüyor.
Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometresinde Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolları üzerinden gerçekleştiriliyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Silifke-Mut yolunun 0-7, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Burdur-Antalya yolunun 11. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürüyor.
Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleşiyor.
Kaynak: AA
Manşet
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