Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
18.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:22
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Söke-Milas yolunun 20-21. kilometrelerindeki hemzemin tren yolu geçidinde yürütülen bakım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Denizkent-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerindeki (Bandırma şehir geçişi) kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında sol şeridin daraltılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-57. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı- Karacabey kavşakları 22. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Söke-Milas yolunun 20-21. kilometrelerindeki hemzemin tren yolu geçidinde yürütülen bakım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Denizkent-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerindeki (Bandırma şehir geçişi) kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında sol şeridin daraltılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-57. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
Manşet
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