Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
20.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:38
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarındaki üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Muğla-Kale yolunun 36-41, Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37, Kayseri-Sivas yolunun 19-21, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından yapılıyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometrelerinde Telkabin Köprüsü'nün bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarındaki üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Muğla-Kale yolunun 36-41, Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37, Kayseri-Sivas yolunun 19-21, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından yapılıyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometrelerinde Telkabin Köprüsü'nün bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kaynak: AA