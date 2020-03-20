Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kara yollarında durum - Güncel

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

20.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:38
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarındaki üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Muğla-Kale yolunun 36-41, Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37, Kayseri-Sivas yolunun 19-21, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından yapılıyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometrelerinde Telkabin Köprüsü'nün bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Orhangazi, Nallıhan, Altınova, Gebze, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Güncel
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son dakika: Erdoğan’ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Güncel
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Güncel
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Loading