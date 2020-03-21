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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

21.03.2020 08:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:30
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimlerinde bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde, Ankara- Niğde Otoyolu (köprülü kavşak) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 19. kilometresinde Yenice Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü yapılacak.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Isparta-Antalya Dereboğazı yolunun 4. kilometresindeki heyelan nedeniyle tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım gidiş şeridi servis yolundan sağlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Kızılcahamam, Köprülü, Ankara, Niğde, Güncel

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