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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

24.03.2020 08:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:08
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Mengen- Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan tehlikesi sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti 23-25. kilometreler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol 09.00-18.00 saatlerinde geçici aralıklarla ulaşıma kapatarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Artvin-Erzurum yolunun 5-20. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulamaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Fatsa-Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İspir-Erzurum yolunun 14-15, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki muhtelif yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Yeniçağa, İstanbul, Mengen, Edirne, Güncel

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