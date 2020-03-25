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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

25.03.2020 08:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:18
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.
Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Söke-Milas yolunun 35-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Burdur-Antalya yolunun 11. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım, Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 23-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : TEM Otoyolu, Ankara, Konya, Güncel

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