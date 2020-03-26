Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
26.03.2020 08:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:36
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu için köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından yapılıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 35. kilometresindeki Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşaklarında yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometresindeki heyelan sebebiyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6, Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 4. kilometresinde (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım birer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Bayat Bademleri-Termessos kavşakları, eski Antalya-Korkuteli yolu servis yolu güzergahlarından gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu için köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından yapılıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 35. kilometresindeki Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşaklarında yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometresindeki heyelan sebebiyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6, Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 4. kilometresinde (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım birer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Bayat Bademleri-Termessos kavşakları, eski Antalya-Korkuteli yolu servis yolu güzergahlarından gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kaynak: AA