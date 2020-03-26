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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

26.03.2020 08:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:36
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu için köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından yapılıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 35. kilometresindeki Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşaklarında yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometresindeki heyelan sebebiyle Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6, Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 4. kilometresinde (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım birer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Bayat Bademleri-Termessos kavşakları, eski Antalya-Korkuteli yolu servis yolu güzergahlarından gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Orhangazi, Nallıhan, Ankara, Güncel

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