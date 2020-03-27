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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

27.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:50
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun Güneyli kesiminde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yol her iki yönde ulaşıma kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Ankara- Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Marmaris ayrımı- Ortaca yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişlere diğer bölümden iki yönlü izin veriliyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerindeki üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde servis yolundan sağlanıyor.
Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresindeki heyelan nedeniyle tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım servis yolundan yapılıyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki (Üçyol mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Gelibolu, Çankırı, Ankara, Ortaca, Güncel

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