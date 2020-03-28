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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

28.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:48
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde, Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl yolunun 1. kilometresinde Akiniş Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki bir şeridi istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı.
Fatsa-Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 4. kilometresindeki (Avrasya Üniversitesi mevkisi) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, Niğde, Konya, Ekonomi

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