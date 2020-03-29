Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4 kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşaklarının 1. kilometresine kadar olan kesimde sürdürülen İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışması dolayısıyla Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldığından ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.Keşan-Gelibolu yolunun 52-54 kilometreleri arasındaki otoyol üst geçit, Ankara-Konya yolunun 16. kilometresindeki köprülü kavşak, Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7 kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu kesimlerde servis yollarından sağlanıyor.Niksar-Tokat yolunun 22-26 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.Korkuteli-Antalya yolunun 30-36 kilometreleri arasındaki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan (eski Antalya-Korkuteli yolu) gerçekleştiriliyor.Elazığ-Bingöl yolunun 3-6 kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme, Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım bu bölgelerde kontrollü sağlanıyor.Trabzon-Gümüşhane yolunun 39-41 kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Kaynak: AA