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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

29.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 08:46
Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4 kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşaklarının 1. kilometresine kadar olan kesimde sürdürülen İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışması dolayısıyla Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldığından ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 52-54 kilometreleri arasındaki otoyol üst geçit, Ankara-Konya yolunun 16. kilometresindeki köprülü kavşak, Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7 kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu kesimlerde servis yollarından sağlanıyor.
Niksar-Tokat yolunun 22-26 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 30-36 kilometreleri arasındaki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan (eski Antalya-Korkuteli yolu) gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6 kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme, Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım bu bölgelerde kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 39-41 kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, Orhangazi, Altınova, Gebze, Güncel

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