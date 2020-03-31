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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

31.03.2020 07:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 07:56
Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Muğla- Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 0-33, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20 ve Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Konya, Muğla, Kale, Güncel
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