Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

02.04.2020 08:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:00
Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Söke-Milas yolunun 35-39, Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19, Denizli-Serinhisar yolunun 19-23, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Karakeçili-Kulu yolunun 34-36. kilometrelerinde Niğde Otoyolu köprülü kavşak çalışması dolayısıyla ulaşım her iki yönde servis yollarından devam ediyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-57. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılcahamam, Orhangazi, Altınova, Ankara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kara yollarında durum - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bu şehir Türkiye’nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haberler
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu Haberler
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak Haberler
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi: AK Partili belediyelerin yardımlarına müdahale oldu mu? Haberler
Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi: AK Partili belediyelerin yardımlarına müdahale oldu mu?
Isparta’daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haberler
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Haberler
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

08:26: ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız - Haber 08:20: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Haber 08:19: Meslek dersi öğretmenleri ile ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere ek ders müjdesi - Haber 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber 08:11: Kekova tarihinin en sessiz dönemini yaşıyor - Haber 07:56: Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu - Haber 00:27: Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu - Haber 00:08: İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? - Haber 23:40: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti - Haber