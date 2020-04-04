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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

04.04.2020 08:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:12
Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur Kavşakları 0-1.kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden izin veriliyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Seydikemer-Söğüt-Antalya yolunun 2-7. kilometrelerinde bordür yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Fatsa-Ordu yolunun 36-37. kilometrelerinde (Ordu şehir geçişi) şev akması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolu 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Köprülü, Ankara, Ekonomi
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