Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

05.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 08:54
Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı Kavşağı 3-4'üncü kilometreleri arasındaki Atatürk Mahallesi mevkisindeki çalışmalar nedeniyle her iki istikamette sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes Kavşağı arasında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar Kavşağı yol ayrımı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 1-4'üncü kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-24'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21'inci kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21'inci kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 35-38'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, Köprülü, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Kara yollarında durum - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Ekonomi
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:08: Dev projenin yüzde 67'si bitti - Ekonomi 10:02: Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti - Ekonomi 09:52: MADSİAD Başkanı Efendioğlu: "Gelin bu yılı para kazanma yılı değil ekmek paylaşma yılı ilan edelim" - Ekonomi 09:51: MADSİAD Başkanı Efendioğlu: "Gelin bu yılı para kazanma yılı değil ekmek paylaşma yılı ilan edelim" - Ekonomi 09:50: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber 21:08: Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Ekonomi 14:06: Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek - Ekonomi 12:29: Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi