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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

06.04.2020 08:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 08:26
Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 16. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları (köprülü kavşak) dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerinde (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerinde Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Turhal-Tokat yolunun 37. kilometresinde Havalimanı Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Emet-Simav yolunun 26-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde (Kaşüstü Mahallesi mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, Ankara, Niğde, Konya, Güncel
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