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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

07.04.2020 08:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarındaki ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar yol ayrımı Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yollarından sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6, Sorgun-Çekerek yolunun 45-48 ve 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 19. kilometresindeki Yenice Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Giresun-Dereli yolunun 34. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Artvin-Şavşat yolunun 1. kilometresindeki heyelan tehlikesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, Nallıhan, Güncel
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