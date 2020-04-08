Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
08.04.2020 08:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:16
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bağlantı kolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerinde sol şeritte daraltma yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İskilip-Çankırı yolunun 41. kilometresindeki heyelan nedeniyle 37-41. kilometrelerde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Artvin-Şavşat yolunun 24-35. kilometrelerinde şev temizlik çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma Mesudiye istikametinde tek şeritten izin veriliyor.
Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA