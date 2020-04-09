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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

09.04.2020 08:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:14
Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, diğer şeritlere yönlendiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında da ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Adapazarı- Kaynarca yolunun 30-31. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kaynarca istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Karacabey-Bursa yolunun 37-38. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Akseki-Manavgat yolunun 34-36. kilometrelerinde belirli aralıklarla patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun bazı bölümleri geçici olarak trafiğe kapatılıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 24. kilometresindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, Kaynarca, Ankara, Güncel
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