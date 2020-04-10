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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

10.04.2020 08:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:36
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Belevi- Germencik kavşakları 6-8. kilometrelerindeki köprü bakım çalışmaları nedeniyle İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, İspir-Erzurum yolunun 14-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında sol şeridin daraltılması sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Seydikemer-Söğüt-Antalya yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde yürütülen aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Siirt-Eruh yolunun 42-45. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Germencik, Ankara, Belevi, Aydın, Güncel
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