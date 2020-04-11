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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

11.04.2020 08:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:08
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, diğer şeritlere yönlendiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşağı arasında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
İskilip-Çankırı yolunun 41. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle 37-41. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Trabzon- Maçka yolunun 24. kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, Trabzon Maçka yönünde tünel çıkışında bulunan köprülü kavşak üzerinden dönüş yapmak suretiyle, Maçka Trabzon istikametinde ise mevcut güzergahtan tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Öte yandan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde ikamet edenler hariç belirtilen ilçelere 13 Nisan'a kadar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları uyarınca özel araçlarla giriş ve çıkışlar yapılamayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, Trabzon, Maçka, Ekonomi
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