Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
12.04.2020 08:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 08:10
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolunun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Marmaris ayrımı- Ortaca yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldığından, geçişler diğer bölümden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Mudurnu- Nallıhan yolunun 8-12. kilometrelerinde heyelan meydana geldiğinden, Mudurnu'dan Nallıhan'a ulaşım Göynük-Nallıhan yolu üzerinden devam ediyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kahramanmaraş Çevre yolu Hal Kavşağı üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA