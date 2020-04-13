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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

13.04.2020 08:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:10
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, diğer şeritlere yönlendiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes kavşaklarında da ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15 ve Ankara-Konya yolunun 16. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerinde, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametindeki istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
Kahramanmaraş Çevre Yolu Hal Kavşağı'nda üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma yan yollardan kontrollü izin veriliyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerinde otoyol üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yolundan devam ediyor.
Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tokat-Sivas yolunun 17-18 ve Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, Ankara, Sivas, Güncel
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