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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

14.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:24
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımında Cengizhan Mahallesi katılım kolu yol yapımı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerindeki Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.
Karacabey-Bursa yolunun 37-38. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 30-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolu olarak eski Antalya-Korkuteli yolu üzerinden sağlanıyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bu bölümünde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-31. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Kaynarca yönünden iki yönlü izin veriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Pozantı, Köprülü, Ankara, Konya, Güncel
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