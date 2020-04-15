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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

15.04.2020 08:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:10
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara- Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.
Manisa- İzmir yolunun 17-18. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametinde yürütülen istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
Karaman-Ermenek yolunun 88-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, İzmir, Niğde, Konya, Güncel
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