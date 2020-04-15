Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
15.04.2020 08:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:10
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara- Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.
Manisa- İzmir yolunun 17-18. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametinde yürütülen istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
Karaman-Ermenek yolunun 88-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kaynak: AA