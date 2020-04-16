Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

16.04.2020 08:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:14
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı kavşakları 3-4. kilometrelerinde (Atatürk Mahallesi mevkisi) üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Manisa- İzmir yolunda, Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa tarafında bulunan bağlantı yolunda heyelan ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple ulaşım tünel içinden devam ediyor. Tehlikeli madde taşıyan ve gabarisi yüksek araçlar ise İzmir-Turgutlu yoluna yönlendiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
İnönü-Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerinde Mezit-8, Mezit-10 köprülerinin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki (Kopmuş Tüneli mevkisi) heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapılıyor. Bu sebeple ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis’ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Haberler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti Haberler
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Ünlü iş adamı, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Haberler
Ünlü iş adamı, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››Kara yollarında durum - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

08:55: Korona virüsü yenen 80 ve 81 yaşındaki çift taburcu edildi - Haber 08:55: İLKÇEV' den online yarışma!!! - Haber 08:55: ERZURUM BALKONDAN SİTEDEKİ KOMŞULARINA KONSER VERDİLER - Haber 08:54: Yurtta hava durumu - Haber 08:52: DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Haber 08:22: Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Haber 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber 21:26: TBMM'de gündem koronavirüs! Vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi - Haberler 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi