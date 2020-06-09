Kara yolu kenarında ölü bulunan şahsın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak

Antalya'nın Aksu ilçesi yol kenarında cansız bedeni bulunan kişinin cenazesi Mersin'e gönderildi.

Kara yolu kenarında ölü bulunan şahsın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak
09.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:56
Antalya'nın Aksu ilçesi yol kenarında cansız bedeni bulunan kişinin cenazesi Mersin'e gönderildi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede kesici alet ve darp izine rastlanılamazken, şahsın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucundan sonra belli olacak.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 09.30 sırasında Aksu ilçe çıkışı Alanya-Antalya karayolu Bozyazı mevkisinde meydana geldi. Yol kenarındaki kurumuş otlar arasında sırtında kamp çantası ve matı olan bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 50 yaşındaki Yankı Kıray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, darp ve kesici alet izine rastlanmadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kıray, defnedilmek üzere Mersin'in Bozyazı ilçesine götürüldü. Kıray'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucundan sonra ortaya çıkacak. Aynı zamanda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kıray'ın olay saati yol kenarında yaya olarak ilerlediği, bir süre sonra bariyerlerin altından geçerek yere yığıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Mersin, Aksu, 3. Sayfa, Haber

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