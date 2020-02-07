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Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi

Tunceli-Erzincan kara yoluna düşen dev kaya parçaları, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

07.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:11Kara yoluna dev kayalar düştü, ekipler temizledi
Tunceli- kara yoluna düşen dev kaya parçaları, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Yağışlı havanın etkisi altında olan Tunceli'de, Pülümür-Erzincan kara yolunun 38. kilometresine dağdan kopan dev kaya parçaları düştü. Sürücülerin fark edip vermesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada devasa boyuttaki kayalar temizlendi.

Öte yandan yetkililer, Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunu kullanacak sürücülerin çığ ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı. - TUNCELİ

Erzincan, Pülümür, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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