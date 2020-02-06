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Kara yolunda heyelan

Etkili olan sağanak nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolunda heyelan meydana geldi.

06.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:06
Etkili olan sağanak nedeniyle Mudurnu- kara yolunda heyelan meydana geldi.
Kentte gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Sağanağın ardından Aynalıkaya mevkisinde heyelan meydana gelmesi nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Öte yandan ekipler, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.
Kara yolunda heyelan

Mudurnu, Ankara, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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: Kara yolunda heyelan


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