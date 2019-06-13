Kara yolunda tehlikeli yürüyüş

Kırıkkale
'de bir kişi, kara yolunda trafikteki araçlara aldırmadan yürüyerek hem kendisini hem de trafiği tehlikeye attı.
Bir vatandaş Alparslan Türkeş Bulvarı
'nın Kırıkkale- Kayseri
kara yolu ile kesiştiği noktada akan trafikte yol ortasında yürümeye başladı.
Kara yolunda seyreden araç sürücüleri, vatandaşa çarpmamak için manevra yaparak yollarına devam etti. Bir süre yolda yürüyen kişiyi, orada bulunan bir vatandaş koluna girerek kenara çekti.
Vatandaşın kara yolundaki tehlikeli yürüyüşü, bu sırada üst geçitten geçen başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Kaynak: AAAlparslan Türkeş Bulvarı
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