Haberler » Güncel » Haber

Kara yolundan geçen büyükbaş hayvanlar trafiği aksattı

Ardahan'da meralarda otladıktan sonra ahırlarına dönerken kara yolundan geçen büyükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı.

23.09.2019 10:42Kara yolundan geçen büyükbaş hayvanlar trafiği aksattı
Ardahan'da meralarda otladıktan sonra ahırlarına dönerken kara yolundan geçen büyükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı.
Ardahan Ovası'ndaki meralarda otlayan yüzlerce hayvandan oluşan büyükbaş hayvan sürüsü, meradan ahırlarına dönerken Ardahan- Artvin kara yolunun Sulakyurt köyü mevkisinden geçiyor.
Trafiğin aksamasına neden olan hayvanların yoldan geçişi sırasında ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, bir süre hayvanların geçişini bekledi.
Söz konusu yolda büyükbaş hayvanların, özellikle sabah saatlerinde meraya gidişi ya da akşam saatlerinde meradan dönüşü sırasında yolu kullanmaları sebebiyle trafikte zaman zaman aksama yaşanıyor.
Hayvanlar yoldan geçerken yolda bekleyen sürücülerden İbrahim Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharda bu tür manzaralara çok rastladıklarını belirterek, "Özellikle Ardahan-Artvin yolunun Sulakyurt köyü mevkisinde akşam saatlerinde muhakkak sürüye yakalanıyoruz. Çoğu kez birkaç sürüye birden yakalanıyoruz." dedi.
Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin yola çıkabilecek hayvanlara karşı tedbirli olmasını istedi.

Sulakyurt, Ardahan, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:15 Lavanta Kokulu Köy 750 bin ziyaretçi ağırladı
12:15 İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEKNOFEST'e ilişkin verileri açıkladı
12:15 Tarsus Belediyesi, 6 ayda 26 milyon lira borç ödedi
12:15 Antalya'da Thomas Cook iflasının ardından kriz masası oluşturuldu
12:14 - Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti
12:14 Murat Cemcir ve Ahmet Kural'dan Bodrum çıkarması
12:14 FETÖ'nün "mahrem imamları"na hapis cezası