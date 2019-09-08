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Karaadilli'de 'Önce Yayanın' çizgi çalışmaları yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde, İçişleri Bakanlığının projesi kapsamında Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından okul geçitlerindeki 'Önce Yaya' işaretlemeleri ile ilgili çalışmalar yapıldı.

08.09.2019 16:39 Karaadilli'de 'Önce Yayanın' çizgi çalışmaları yapıldı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde, İçişleri Bakanlığının projesi kapsamında Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından okul geçitlerindeki 'Önce Yaya' işaretlemeleri ile ilgili çalışmalar yapıldı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde çalışmalarını gerçekleştiren trafik timleri özverili bir çalışma sistemi ile 'Önce Yaya' projesi kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Şuhut İlçe Jandarma Trafik ekipleri ve Karaadilli Belde Jandarma Trafik timleri tarafından 'Önce Yaya' geçidi çizgi çalışmaları belde okulları önlerinde gerçekleştirildi. Yapılan çalışmayla sürücüler okul önlerinde uyarılıyor. Bu sayede yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi planlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Karaadilli, Jandarma, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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