Karaali'de 6 Buçuk Kilometrelik Sulama Kanalı Temizleniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hem tarım arazilerinin hem de vatandaşların su taşkınlarından zarar görmesini önlemek amacıyla dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde yer alan sulama kanalında temizlik çalışması başlatıldı. MASKİ ekiplerince yağışlı havalarda taşarak çevreye zarar veren sulama kanalında 6 buçuk kilometrelik alanda temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

"CENGİZ BAŞKANIMIZ BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMİYOR"

Karaali Mahalle Muhtarı Salih Bulut,"Aşırı yağışlarda sulama kanalından taşan sular nedeniyle vatandaşımızın mahsulleri etkileniyor ve evlerini su basıyordu. Zamanla oluşan pislik ve yabancı otların temizlenmesi gerekiyordu. Bu sıkıntımızı ilettik ve MASKİ çalışmalara başladı. Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetlerinden çok memnunuz. Ne zaman bir talebimiz olsa ilgileniyorlar. Olumlu ve güzel çalışmalar yapılıyor. Başkanımıza Allah'tan sağlık, sıhhat diliyoruz. Umarız bir dahaki dönemde de kendisini başkanımız olarak görürüz. Bizim bir dediğimizi iki etmeyen başkanımızın biz de arkasında dururuz ve destek oluruz. Hizmetleri için Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.