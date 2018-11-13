Karaaslan'a Ödeme Yapmayan İki Çalışana Soruşturma Açıldı"

Aydın
'da haklarında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla dava açılan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına başlandı.
Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu'nda görülen davaya, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Sağlık sorunları nedeniyle raporlu olan Çerçioğlu, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.
Bir süre Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ
) Genel Müdürlüğünde, genel müdür
vekili olarak görev yapan ve hakkındaki iddiaları reddeden tutuksuz sanık Cemalettin Küçükerol, suça konu ihalenin ödemesinin kendisinin görevden alınmasından sonra yapıldığını belirtti.
İhaleye şerh koydurmasından dolayı kendisine baskı yapıldığını, her ay bir ilçeye gönderildiğini iddia eden Küçükerol, "İhalenin hiçbir yerinde benim yetkim ve sorumluluğum yoktur." dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesinden gelen talep üzerine danışmanlık hizmeti için teklif verdiğini, ancak işlerinin yoğunluğundan dolayı ihaleye katılamadığını anlatan Ankara
merkezli Yönetim, Eğitim, Kültür Derneği (YEKÜD) Genel Başkanı tutuksuz sanık İsmail Aydın
, FETÖ firarisi Erkan Kaaraslan'ı 2009 yılından beri tanıdığını açıkladı.
Aydın, Karaarslan'ın verdiği eğitimlere "hoca" olarak katıldığını beyan etti.
ASKİ'de bir süre Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürüten ve halen ASKİ Genel Müdür Yardımcısı olan tutuksuz sanık Nermin Canyurt da hakkındaki suçlamaları reddetti. İstanbul
'daki birçok belediyede uzun yıllar çalıştığını anlatan Canyurt, " Türkiye
'deki birçok belediyenin mali hizmetler müdürleri Erkan Karaarslan'ı tanır. Ben de onu İstanbul'da tanıdım. O 2013 yılında Aydın'a gelmiş. Lakin bundan benim bilgim yoktu. Ben ailevi sebeplerden dolayı İstanbul'dan Aydın'a geldim." şeklinde ifade verdi.
İhaleyi alan firmayla hiçbir alakasının olmadığını savunan Canyurt, "Hizmet alımıyla ilgili gerek internetten, gerek daha önceki tecrübelerime dayanarak yaptığım araştırmada bu üç şirketin ismini yazdık. Bu şirketlerin 60'dan fazla belediyeye hizmet verdiğini gördük. ASKİ Genel Müdür Vekili Cemallettin Küçükerol'un sözlü talimatıyla bu şirketleri belirledik." şeklinde savunma yaptı.
Canyurt'un savunmasının ardından söz alan tutuksuz sanık Küçükerol, yazılı veya sözlü talimatının olmadığını, söylenenlerin gerçeği belirtmediğini iddia etti.
ASKİ'de memur olarak çalıştığını, Canyurt'un "talimatı Küçükerol'dan aldım" yönündeki ifadelerin doğru olmadığını söyleyen tutuksuz sanık Şaban Demirtaş, şirketlerin Canyurt tarafından belirlendiğini ifade etti.
Sanık İsmail Aydın'ın savunmasında "faksla kendisine ihalenin ilgili maddeye göre yapılacağı yönünde bilgi verildiğini" söylediğine dikkati çeken Demirtaş, "Bu bilgi hiçbir şekilde firmaya söylenmez. Bu düpedüz ihaleye fesat karıştırmaktır. Tüm işlemlerde Nermin Canyurt'un imzası vardır. Bizim ihale komisyonu olarak görevimiz, firmaların sicillerine bakmaktır." şeklinde açıklama yaptı.
"Karaaslan'a ödeme yapmayan iki çalışana soruşturma açıldı"
"İhaleyi alan firma hizmeti yerine getirmemesine rağmen ödeme yapılması konusunda baskı bize yapıldı." diyen Demirtaş, "Baskı konusundan Özlem Çerçioğlu'nun bilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karaarslan'ın parasını ödemeyen 2 çalışan hakkında soruşturma açıldı. Bunda Çerçioğlu'nun da imzası var." şeklinde konuştu.
Duruşmaya mazeret bildirerek katılmayan Çerçioğlu'nun avukatı Evrim Karakoz ise suça konu dosyayla müvekkilinin ilişkisinin olmadığına dair Danıştay
kararı olduğunu belirterek "Gerekli müfettiş incelemesi yapılmış, itirazımız da kabul edilmiştir. Bu kararlara rağmen işlemin yapılıyor olması yanlıştır. Dosyanın tefrikine, müvekkilimin de beraatına karar verilmesini talep ediyorum." dedi. Maliye
hazinesi avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Sanıklar ve avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, dinlenmeyen sanık ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İddianame
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından FETÖ firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 16 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, FETÖ firarisi Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.