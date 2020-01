Karaaslan: "(Avustralya'daki yangın) Dünyanın dikkatinin çekilmesi gereken bir dram yaşanıyor...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Avustralya 'daki yangınlara ilişkin, "Dünyanın dikkatinin çekilmesi gereken bir dram yaşanıyor Avustralya'da. Dünyanın en uzak köşesinde olsa bile bu yangınlar, hepimizi derinden üzmektedir." dedi.Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralya'daki yangınlar nedeniyle canlılar açısından büyük bir dram yaşandığını, sadece ormanların değil, canlıların da zarar gördüğünü belirterek, orman yangınlarının ölçülemez sonuçlarının tüm dünyada etkili olacağını ifade etti.Milyonlarca hektar alanda milyonlarca canlının yok olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Dolayısıyla bu konuda bütün dünyanın dikkatinin çekilmesi gereken bir dram yaşanıyor Avustralya'da. Dünyanın en uzak köşesinde olsa bile bu yangınlar, hepimizi derinden üzmektedir. Dualarımız ve tüm çabamızla yangınların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Hayatın, her alanda hızla normalleşebilmesi umut ediyoruz." diye konuştu.İklim değişikliğinin sonuçlarının dünyanın her yerinde farklı hissedildiğini anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:"İklim değişikliği nedeniyle dünyada kuraklaşma ve selleri aynı anda yaşıyoruz. İklim değişikliğinin sebep olduğu büyük doğal afetler yaşıyoruz. Bunu önümüzdeki yıllarda da yaşamaya devam edeceğiz. Yaşanan afetlerin de küresel ısınmaya katkısı olacaktır muhakkak. Dolayısıyla insanlığın ortak çözüm üretmesi gereken, belki de son yüzyıllarda karşı karşıya kaldığı en ortak sorunla bugün yüzleşiyoruz. Bu sorun için hepimizin çözüm üretmesi lazım. İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliği ile uyum konusunda ülke olarak yaptığımız çok önemli çalışmalar var ama bu, küresel mesele. Ancak küresel mücadele ile baş edebiliriz ve daha da ilerlemesini önleyebiliriz."Karaaslan, Avustralya'da fazla su tükettikleri gerekçesiyle develerin itlaf edilmek istendiğini belirterek, "Avustralya'da artan popülasyon nedeniyle develerin öldürülmesi gündemde. Bunu öğrendiğim andan itibaren gerçek olmama ihtimaline inanmak istedim. Böyle bir şey gerçekleşecek ise 2020 yılında insanlığın çok daha insani bir çözüm üretmesi lazım. Öldürmek üzerinden gidilen bu çözüm, bugün belki çözüm gibi gözükebilir ama yarın için başka sorunları beraberinde getirecektir. İnsanlara emanet edilen canlıları öldürmek yerine yaşatmak üzerine çözüm arayışında bulunmalıyız. Develerin varsa neden oldukları bir olumsuzluk, bunu çözmek için biraz daha insanlığın kafa yorması, farklı çözümler üretmesi lazım. Öldürmek bu noktada çözüm olmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.