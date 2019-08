Karaaslan: "Tüm imkânlar seferber ediliyor"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde etkili olan yoğun sağanak yağışın neden olduğu sel bölgesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.Samsun Valisi, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı ile Terme ve Salıpazarı'nda alınan tedbirler hakkında bilgi alan, esnafı ve vatandaşları dinleyen Karaaslan incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Terme ve özellikle Salıpazarı ilçelerimizde yoğun yağışın sebep olduğu selden kaynaklanan zararın tespiti ve telafisi için Samsun Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, ilgili bakanlıklarımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Kızılay, AFAD ve DSİ sahada tüm imkanlarıyla seferber olarak duruma müdahale etmiş, zararın giderilmesi noktasında özverili bir çalışma ortaya koymuştur. Evlerde, yollarda, işyerlerinde, kamu kurumlarında, köprülerde ve elektrik hatlarında meydana gelen arızalara müdahale ediliyor, aksaklıkların ve zararların giderilmesi, Terme ve Salıpazarı'nda bir an önce hayatın normal akışına dönmesi için büyük bir gayret sarf ediliyor" dedi.Yağışın gece boyunca devam ettiğini aktaran Karaaslan, "Devletimiz, bütün imkanlarını seferber etmek suretiyle havadan ve karadan destek oldu, mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. Tüm çabalara rağmen can kayıplarımız var, bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.Metre kareye 201 kilogram yağışın düştüğü Salıpazarı'nda önceden alınan tedbirlerin, daha büyük acılar yaşanmasının önüne geçmede etkili olduğunu ifade eden Karaaslan, "İlgili bakanlıklarımızın, Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyemizin koordineli çalışmaları ve alınan önlemler sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildi" diye konuştu.Ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini ve zararların giderilmesi için tüm ekiplerin koordineli bir çalışma yürüttüklerini aktaran Karaaslan, "Oluşturulan kriz masası gelişmeleri anlık olarak takip ediyor, ilgili kurumlarla planlama yapılarak hasar tespit çalışmalarına en kısa zamanda başlanacaktır. Çalışmalarla birlikte, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları karşılanacaktır" şeklinde konuştu.Bölgedeki incelemelerinin ardından Karaaslan, sel ve su baskınından zarar gören vatandaşların ve ilçe esnafının sıkıntılarını dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti.Terme'nin ardından Salıpazarı ilçesine giderek buradaki genel durum hakkında Belediye Başkanı Halil Akgül'den bilgi alan Karaaslan, zarar gören tekstil fabrikası, işyerleri ve Salıpazarı Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu, selden etkilenen tarım işçileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra, selde hayatını kaybeden Ahmet Yıldız ve Bilal Arslan'ın cenaze törenine katılan Karaaslan, yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaştı.Yılmaz: "Yaralar sarılır ama kayıplarımız yüreğimizi yaktı"AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise Salıpazarı ve Terme ilçelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun, can kayıpları için başsağlığı dileklerini ileterek, "Yaralar mutlaka sarılır, devletimiz bizler vatandaşımızın yanındayız ama kayıplarımız yüreğimizi yaktı" dedi.Bölgede yağışın metre kareye yaklaşık 200 kilogram olarak tespit edildiğini, sağanağın hemen ardından devletin tüm ilgili kurumlarının anında müdahalede bulunarak çalışma başlattığını hatırlatan Milletvekili Yılmaz, "Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İki vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzdü. Acılı ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Büyük bir doğal afet yaşandı. İlçelerimizde sağanak ile metrekareye düşen yağış ortalamaların çok üzerinde. Sel felaketinin hemen ardından tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız bölgede anında harekete geçerek büyük bir seferberlik sergiledi. Sel bölgelerinde çalışmalar aralıksız sürüyor. İl ve ilçe belediye yetkilileri, valiliğimiz, kaymakamlığımız tüm görevlileriyle sahada halkımızın yanında. Yaralar mutlaka sarılır, devletimiz bizler vatandaşımızın yanındayız ama kayıplarımız yüreğimizi yaktı. Rabb'im bir daha böyle afet ve acılar yaşatmasın" açıklamasında bulundu.Kılıç: "Terme'de 30 vatandaş kurtarıldı"Samsun'un Terme ilçesinde dün akşam etkili olan kuvvetli yağışların neden olduğu felaketin izleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren Terme Belediyesine bağlı ekipler tarafından sarılmaya başladı. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Dün akşam özellikle mahsur kalan yaklaşık 30 tane vatandaşımızı kurtarıp, hastane ve güvenli bölgelere yerleştirdik. Şu anda can kaybı olmaması en büyük sevincimiz. İnsanlarımızın fındık başta olmak üzere, tarım ürünlerinde büyük bir kaybı var. Can kaybı yaşanmadığı için Rabb'imize şükrediyoruz. Terme 1 ay önce yaşadığı sel afetinden çok daha güçlü ve sıkıntılı bir afet yaşadı. Terme merkez, Pazar Yeri, Otogar Kavşağı ve sanayide dükkanlar 1 metre suyun altında. Müdahalelerimiz, su seviyesi düşmediği için yeterli gelmiyor. Irmaktaki su seviyesi düştükçe, bölgedeki sular da çekilecektir diye umuyoruz" dedi.Terme ve Salıpazarı'ndaki ziyaretlere Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Terme Kaymakamı Mehmet Parlak, Salıpazarı Kaymakamı Meriç Dinçer, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, AK Parti Terme İlçe Başkanı İbrahim Ar katıldı. - SAMSUN