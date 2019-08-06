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"Karabağlar Belediyesi batma noktasına geldi"

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar Belediyesinin kötü yönetildiğini ileri sürerek belediyenin batma noktasına geldiğini belirtti.

06.08.2019 12:46
AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar Belediyesinin kötü yönetildiğini ileri sürerek belediyenin batma noktasına geldiğini belirtti.
Doğruca, AK Partili Belediye Meclis üyeleriyle birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabağlar Belediyesinin 2019 yılı bütçesinin ayrıntılarını paylaştı.
Belediyenin 333 milyon lira olarak açıklanan bütçesinin gerçekçi olmadığını belirten Doğruca, "2009 yılında göreve geldiğinde 40 milyon TL olan borç nasıl oldu da 5 katına yaklaşırken 192 milyon TL'ye dayandı. Göreve geldiğinden beri yatırım yapmadan hizmet üretmeyerek sadece siyaset yaparak 'cambaz ipte' diyerek Karabağlar Belediyesini batma noktasına getirdi. Halkımız bu kadar kötü yönetimi hak etmiyor." dedi.

Karabağlar, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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